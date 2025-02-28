Fenerbahçe eski teknik direktörü felç geçirdi!

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Fenerbahçe eski teknik direktörü felç geçirdi!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı

İtalya basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zeman felç şüphesiyle Roma'da bir hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

77 yaşındaki Zeman'ın Durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Çek teknik adam 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Ayrıca Parma, Lazio, Roma ve Napoli başta olmak üzere birçok takımın başında yer aldı.

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