Fenerbahçe eski yıldızını istiyor: Oynadığı dönem taraftarların sevgilisiydi

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe eski yıldızını istiyor: Oynadığı dönem taraftarların sevgilisiydi

Fenerbahçe’nin transferde flaş bir hamle yapması bekleniyor. Sarı lacivertliler oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan eski oyuncusunu istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de oynadığı tek sezonda taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae Napoli’nin ardından Bayern Münih’in yolunu tutmuştu. Ancak Güney Koreli savunmacı için işler bu sezon yolunda gitmedi.

Son olarak Borussia Dortmund maçında yaptığı hatalar ile dikkat çeken tecrübeli oyuncu için Alman basınında flaş bir haber çıktı. Buna göre Bayern Münih, Kim Min Jae için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern, bu yaz 28 yaşındaki savunmacıyla yollarını ayıracak. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde golle sonuçlanan 6 hata yapan ve bu alanda zirvede olan Kim'in kredisi tükendi.

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FENERBAHÇE TAKİBE ALDI

Fanatik’te yer alan habere göre Fenerbahçe, Kim Min Jae’nin durumunu takibe aldı. Sarı lacivertliler için Şampiyonlar Ligi bileti almanın transfer için kilit nokta olduğu belirtiliyor.

Kim'i Fenerbahçe'ye alan ve şu anda Wolverhampton'ı çalıştıran Pereira'nın da eski öğrencisini çok istediği kaydedildi.

Şimdilik hayal olarak görünen bu transfer için yönetim tüm şartlan zorlayabilir.

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