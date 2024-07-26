Fenerbahçe eski yıldızını transfer etti

Kaynak: AA
Fenerbahçe eski yıldızını transfer etti

2014-2015 yılında Fenerbahçe formasını giyen Tina Alexandria Charles yuvaya geri döndü.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, formasını daha önce de giyen ABD'li Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2014-15 sezonunda da Çubuklu formamızı başarıyla terleten, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan Amerikalı uzun oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada, "Tina Charles'a 'Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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