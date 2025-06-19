Fenerbahçe evde mutlu! Beşiktaş'ın nefesi yetmedi

Fenerbahçe Beko, TSBSL Play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Maça Khem Birch’ün bulduğu 9 sayıyla başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 3 dakikalık bölümü 9-0 önde geçti. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun bitimine 5.29 kala Fenerbahçe Beko farkı 14 sayıya çıkardı: 40-26. Periyodun kalan bölümü dengeli geçti ve soyunma odasına sarı-lacivertli ekip, 48-34 önde gitti.

FENERBAHÇE BEKO 6 SAYI FARKLA KAZANDI

Üçüncü periyodun başında da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, çeyrek sonuna 6 dakika kala Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 17 yaptı: 58-41. Kalan sürede hücumda ve savunmada etkinliğini artıran Beşiktaş, üçüncü periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 11’e düşürdü: 66-55. Final periyoduna sarı-lacivertlilerin 68-55 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyotta Beşiktaş, 2.57 kala farkı 6 sayıya kadar düşürdü: 77-71. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe maçı 84-76 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı.

ALİ KOÇ VE SERDAL ADALI MAÇI BERABER İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, müsabakayı yan yana saha kenarından takip etti. Aracıyla salona gelen Adalı'yı salona girerken yönetim kurulundan birkaç isim de eşlik etti. Serdal Adalı'yı salonda Ali Koç karşıladı. Ev sahibinde yönetim kurulu üyeleri de salonda hazır bulundu.

VESELY YENİDEN ÜLKE ARENA'DA

Sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Jan Vesely, yeniden Fenerbahçe Beko formasıyla Ülker Arena’da karşılaşmayı seyretti.