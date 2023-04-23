Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Kanarya'nın hedefi galibiyet

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yarın Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Maçın düdüğünü Kadir Sağlam üfleyecek.

FORM DURUMU

İstanbulspor, ligde oynadığı son 2 maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. (Başakşehir 1-0, Antalyaspor 3-3)

Fenerbahçe ise 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. (Karagümrük, Ankaragücü, Başakşehir)

MAÇI KAÇIRACAK OYUNCULAR

İstanbulspor'da David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında oynayamayacak.

Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln, Zajc ve King mücadelede forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.