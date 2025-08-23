Fenerbahçe evinde Kocaelispor'u ağırlıyor

Fenerbahçe evinde ve taraftarının önünde Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1.dakika karşılaşma başladı
5.dakikada Çağlar'ın ortasına Skriniar'ın kafası ağlara gitti 1-0
11.dakikada Oğuz'un ortasına Duran'ın şık vuruşu az farkla auta gitti.
17.dakikada En-Nesyri'nin pasında Talisca müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
21.dakikada Skrinar'ın Petkovic'i düşürmesine hakem Mehmet Türkmen serbest vuruş kararı verdi.
22.dakikada Petkovic serbest vuruştan attığı golle skora dengeyi getirdi 1-1
25.dakikada Duran'ın uzaktan sert vuruşunu kaleci Jovanovic kornere çeldi.
28.dakikada Talisca'nın serbest vuruşu üst direğe çarpıp dışarı gitti.
51.dakikada Duran'ın pasında Brown topu ağlara gönderdi 2-1