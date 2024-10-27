Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı

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Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip 55. dakikada Edin Džeko'nun attığı golle Bodrum FK karşısında 2.0 öne geçti

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