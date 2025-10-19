Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Domenico Tedesco yönetiminde 5 maçtır yenilmeyen Sarı Lacivertliler ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 16 puanla 4. sırada yer alıyor.
Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, bu kez taraftarı önünde iyi bir oyunla 3 puanı hedefliyor.
Chobani Stadyumu'dan saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Jayden, Levent, İsmail, Alvarez, Talisca, Asensio, Nene, Kerem
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Balkovec, Johnson, Fofana, Larsson, Serginho, Anıl, Tiago.
FENERBAHÇE-F.KARAGÜMRÜK CANLI ANLATIM
1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle mücadele başladı.
FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
2' Nene'nin dar açıdan şutunda Grbic topu kornere çelerek gole izin vermedi.