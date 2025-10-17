Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Sarı lacivertli takım, maçın hazırlıklarını Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.