Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmak üzere İngiltere'ye gideceğini açıkladı.

Bir süredir takımdan ayrılacağına dair dedikodular dolaşan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi.

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmak üzere İngiltere'ye gideceğini duyurdu.

Sarı-lacivertliler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilgilendirme Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

30 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık kontrollerinin ardından 5+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı-lacivertliler ise bu transferden bonuslar dahil 30 milyon euro kazanacağı konuşuluyor.

2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.40 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla 203 maçta 18 gol 23 asist kaydetti ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

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