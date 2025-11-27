Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Ferencvaros ile karşılaşıyor.
Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi hakem İspanyol hakem Ricardo De Burgos yönetiyor.
NENE YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ
Domenico Tedesco son haftaların formda ismi Dorgeles Nene'yi yedek kulübesine çekerek Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verdi.
FENERBAHÇE-FERENCVAROS İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri
Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varga
FENERBAHÇE-FERENCVAROS CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve mücadeleye konuk ekip başladı.