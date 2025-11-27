Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Ferencvaros ile karşılaşıyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

NENE YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Domenico Tedesco son haftaların formda ismi Dorgeles Nene'yi yedek kulübesine çekerek Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verdi.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri

Ferencvaros:

FENERBAHÇE 7 PUANLA 15. SIRADA

Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe ardından evinde Nice ve Stuttgart’ı mağlup ederek çıkışa geçti. Son olarak Viktoria Plzen karşısında 1 puan alan Tedesco’nun ekibi, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla haftaya 15. sırada giriyor.

Konuk Ferencvaros ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusunu kullanamayacak.

Sarı kart cezalıları Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred ile birlikte sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski maç kadrosunda yer almadı.

Ayrıca Avrupa listesinde bulunmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMİ İSPANYOL BURGOS

Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo De Burgos yönetecek.

Burgos’un yardımcıları Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola olacak. Dördüncü hakem ise Adrian Cordero.