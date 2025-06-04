Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Filip Kostic’in 30 Haziran 2025’te bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

Sezon başında Juventus'tan kiralanan Sırp futbolcu, ilk maçına 7. haftada Antalyaspor deplasmanında çıktı. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 22'si 11 olmak üzere 27 karşılaşmada görev yaptı. Teknik heyetin 3'lü savunma sistemine geçtiği dönemlerde orta sahanın solunda şans bulan Kostic, 20 maçla en fazla bu mevkide formasını terletti. 13 müsabakada sol bekte forma giyerken, 1 kez de sol açıkta mücadele etti.

9 ASİST YAPTI

Filip Kostic, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında gol sevinci yaşadı. Kostic, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta da 90 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 müsabakada forma giydi. Kupada Gaziantep FK filelerini de havalandırdı. Kostic, tüm kulvarlarda 9 asistlik performans sergiledi.