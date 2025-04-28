Fenerbahçe, Final Four için parkeye çıkacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Final Four için parkeye çıkacak

Fenerbahçe Beko, Euroleague play off serisinde Paris Basket’e konuk olacak. Sarı lacivertliler, karşılaşmadan galip çıkması durumunda adını Final Four’a yazdıracak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, yarın kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.

Son Haberler
Pera Palas’ta düşler sergisi: 120 sanatçı, 250 eser
Pera Palas’ta düşler gerçek oldu
Ekrem İmamoğlu savcı ve yargı mensuplarına seslendi
Ekrem İmamoğlu savcı ve yargı mensuplarına seslendi
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan Volkan Konak itirafı: Çok kıskandım
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan Volkan Konak itirafı: Çok kıskandım
Malatya - Eskişehir hattı... Yılmaz Büyükerşen bunu da yapmış
Malatya - Eskişehir hattı... Yılmaz Büyükerşen bunu da yapmış
Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!
Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!