Fenerbahçe finale ilk adımı attı

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirdiği Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Bahçeşehir’i 93-76 mağlup etti.
Fenerbahçe Ülker Spor Salonu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibi karşısında zorlanmadı. İlk çeyreği 20-14 önde kapatan Fenerbahçe devreye de 42-36 önde gitti.
İkinci yarıda farkı açan Fenerbahçe, 3. çeyrek sonunda skoru 70-54’e getirdi. Son çeyrekte hata yapmayan Fenerbahçe Beko 93-76 skorla maçı kazanarak serilerde 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 7 Haziran’da yine Ataşehir'de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf finale çıkacak.