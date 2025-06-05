Fenerbahçe finale ilk adımı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe finale ilk adımı attı

Basketbol Süper Ligi'nde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, Bahçeşehir’i 93-76 yenerek play-off yarı final serilerinde 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmada cumartesi günü yine Ataşehir'de oynanacak.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirdiği Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Bahçeşehir’i 93-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Ülker Spor Salonu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibi karşısında zorlanmadı. İlk çeyreği 20-14 önde kapatan Fenerbahçe devreye de 42-36 önde gitti.

İkinci yarıda farkı açan Fenerbahçe, 3. çeyrek sonunda skoru 70-54’e getirdi. Son çeyrekte hata yapmayan Fenerbahçe Beko 93-76 skorla maçı kazanarak serilerde 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 7 Haziran’da yine Ataşehir'de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf finale çıkacak.

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