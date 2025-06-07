Fenerbahçe, finalin kapısına dayandı: Seride 2-0 öne geçti

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirdiği Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir’i 91-89 mağlup etti.
Fenerbahçe Ülker Spor Salonu’nda oynanan maç dengeli geçti. İlk çeyreği Fenerbahçe 25-22 önde kapatırken devreye 46-46 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda da çekişme sürerken Fenerbahçe, 3. çeyrek sonunda skoru 68-67’e getirdi. Son çeyreği nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko 91-89 skorla maçı kazanarak seride durumu 2-0’a getirdi.
Serinin üçüncü maçı 9 Haziran’da Bahçeşehir’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.