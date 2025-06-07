Fenerbahçe, finalin kapısına dayandı: Seride 2-0 öne geçti

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Fenerbahçe, finalin kapısına dayandı: Seride 2-0 öne geçti

Basketbol Süper Ligi'nde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, Bahçeşehir’i 91-89 yenerek play-off yarı final serisinde 2-0 öne geçti. Üçüncü karşılaşmada pazartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirdiği Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir’i 91-89 mağlup etti.

Fenerbahçe Ülker Spor Salonu’nda oynanan maç dengeli geçti. İlk çeyreği Fenerbahçe 25-22 önde kapatırken devreye 46-46 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda da çekişme sürerken Fenerbahçe, 3. çeyrek sonunda skoru 68-67’e getirdi. Son çeyreği nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko 91-89 skorla maçı kazanarak seride durumu 2-0’a getirdi.

Serinin üçüncü maçı 9 Haziran’da Bahçeşehir’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

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