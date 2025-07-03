Fenerbahçe Finlandiyalı forveti kadrosuna kattı

Geçen yılı EuroLeague, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nı alarak üç kupayla bitiren Fenerbahçe Beko, 25 yaşındaki Finladiyalı forvet Mikael Jantunen ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Jatunen, Fenerbahçe taraftarına videolu bir mesaj gönderdi. Basketbolcu şunları söyledi: "Herkese merhaba. Ben Mikael. Sizlere bir selam vermek ve ne kadar heyecanlı olduğumu söylemek istedim. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olarak çok heyecanlıyım. Oraya gelmek ve çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere."

2.04'lük Jantunen 20 Nisan 2000'de Helsinki’de doğdu. Kariyerine 2016-17 sezonunda ülkesinin HBA-Marsky Helsinki ekibinde başladı. Jantunen, 2019 yazında NCAA’in yolunu tuttu ve University of Utah organizasyonuna dahil oldu. 2021 yazında Avrupa’ya döndü ve ilk imzasını Belçika Ligi ekiplerinden BC Oostende’ye imza attı. Jantunen, Oostende formasıyla Belçika Ligi ve Belçika Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. 2022-23 sezonunda ise İtalya’da Treviso Basket’e katılan Finlandiyalı forvet, 2023-24 sezonunun başında ise Fransız temsilcisi Paris Basketball’a transfer oldu.

Paris formasıyla 2024 yılında EuroCup ve Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Jantunen, 2025’te ise Fransa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Finlandiyalı basketbolcu, Paris Basketball formasıyla 2024-25 sezonunda EuroLeague’de 38 maçta da forma giyerken, 7.5 sayı (%63.2 iki sayı, %38.8 üç sayı, %82.4 serbest atış), 4.8 ribaund, 1.0 asist, 9.5 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı. Mikael Jantunen, Finlandiya Milli Takımı’nı alt yaş gruplarında defalarca temsil etti ve A Takım seviyesinde de 2022 Avrupa Şampiyonası ile 2023 Dünya Kupası’nda görev aldı.