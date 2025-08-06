Fenerbahçe fırsatı gördü, dev takas için harekete geçti!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe fırsatı gördü, dev takas için harekete geçti!

Fenerbahçe'nin İtalyan devi Juventus'tan transfer etmek istediği Douglas Luiz için takas teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Douglas Luiz transferi için takas formülünü pazarlık masasına getirmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'ı Douglas Luiz transferinde Juventus'a takas olarak önermeyi planlıyor.

douglas-luiz-amrabat.jpg

Juventus'un Faslı orta saha oyuncusunun durumunu bir süredir takip ettiği ve Fenerbahçe'nin de bunu Douglas Luiz transferinde fırsata çevirmek istediği belirtiliyor.

Aston Villa'dan geçtiğimiz yaz 51 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz Torino ekibinde gözden çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor.

Son Haberler
Avrupa'nın yaşlanan nüfusu, Türkler için istihdam fırsatı yaratıyor
Avrupa'nın yaşlanan nüfusu, Türkler için istihdam fırsatı yaratıyor
Üroloji uzmanı, böbrek taşının belirtilerini ve nedenlerini açıkladı
Üroloji uzmanı, böbrek taşının belirtilerini ve nedenlerini açıkladı
Kaymakam trafik kazası geçirdi!
Kaymakam trafik kazası geçirdi!
Inveniam, Katman-1 blokzinciri MANTRA’ya 20 milyon dolar yatırım yaptı
Inveniam, Katman-1 blokzinciri MANTRA’ya 20 milyon dolar yatırım yaptı
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti