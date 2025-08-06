Fenerbahçe fırsatı gördü, dev takas için harekete geçti!

Fenerbahçe Douglas Luiz transferi için takas formülünü pazarlık masasına getirmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'ı Douglas Luiz transferinde Juventus'a takas olarak önermeyi planlıyor.

Juventus'un Faslı orta saha oyuncusunun durumunu bir süredir takip ettiği ve Fenerbahçe'nin de bunu Douglas Luiz transferinde fırsata çevirmek istediği belirtiliyor.

Aston Villa'dan geçtiğimiz yaz 51 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz Torino ekibinde gözden çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor.