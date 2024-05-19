Fenerbahçe formasıyla Florya'ya giden kadının kafasına şişe attılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe formasıyla Florya'ya giden kadının kafasına şişe attılar
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne Fenerbahçe formasıyla giden kadına bir taraftar şişe fırlattı.

Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi. Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Sarı-kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından Sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı.

Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

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