Fenerbahçe Fransa'da kriz çıkardı

Lugano karşısında hata yapmayan temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Lille ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler Fransız ekibi karşısında ilk maçına 6 Ağustos Salı günü saat 21.30’da deplasmanda çıkacak.

İki ekipte mücadele öncesi hazırlıklarına devam ederken Fenerbahçe Fransız basınını karıştırdı.

RMC Sport'a konuşan Fransız gazeteciler Walid Acherchour, Daniel Riolo ve Thibaud Leplat eşleşme hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

THIBAUD LEPLAT

"İçinde bulunduğumuz durum beni karamsarlığa itiyor. 2016'dan bu yana Şampiyonlar Ligi play-off'unu geçmeyi başaran tek bir kulüp yok. Monaco, Fenerbahçe'ye karşı oynadı, belki de tek iyi haber bu. Biraz hafife aldığımız bu yaz maçından çıkan tek kulüp. Bunu geçen sene Marsilya'nın Panathinaikos'a karşı oynadığı maçta gördük. Sonuçta Fransız kulüpleri bu maçları geçemezler."

DANIEL RIOLO

"Geçen yıl Marsilya için bağlam çok daha ağır ve baskılıydı. Sezonun bir kısmı zaten bunun üzerine oynanıyordu, çünkü yeni transferler olmuştu. Marsilya'nın gitmemesi Ağustos ayından itibaren neredeyse bir endüstriyel kazaydı. Lille için baskı hiç de aynı değil. Eğer geçemezse, yine de Avrupa Ligi olacak, beklentiler ve baskı aynı değil. Baskı daha ziyade Fenerbahçe'nin üzerinde."

WALID ACHERCHOUR

"Bu play-off berbat. Lille'de antrenör değişikliği oldu ve Fonseca, Genesio'nun yerine takımdan ayrıldı. Ayrılan Leny Yoro dışında kadroda pek bir değişiklik olmadı. Şimdi de Bentaleb ve Jo David'in durumları var. İkincisi oynayacak mı? Elinden geleni yapacak mı? Lille'e dönecek olursak, belki de çok fazla değişmeyen bu ilk 11 Fener'e karşı işe yarayacaktır. Her halükarda bu maç için heyecanlıyım."