Fenerbahçe Fred'i resmen açıkladı. Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 euro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

2018 yılından beri Manchester United forması giyen Fred, geçen sezon takımıyla 56 maça çıktı.

Bu maçlarda 6 gol atan Brezilyalı orta saha, 6 asist yaptı.