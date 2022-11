Can Bartu Turnuvası başladı

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı "Her Ay Bir Turnuva Projesi"nin üçüncü ayağı olan Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası, dünyaca ünlü kulüplerin de katılımıyla başladı.

Fenerbahçe Lefter Kuçükandonyadis Kamp Tesisleri'nde bugün başlayan Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası'na 5 ülkeden 16 takımın katılıyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra İtalya'dan İnter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid ve Villarreal de turnuvaya katılan kulüpler arasında yer alıyor.

Turnuvanın açılış törenin Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ve futbolcu Mert Hakan Yandaş da katıldı.

GÜLER BARTU: FENERBAHÇE'NİN CAN BARTU İÇİN ANLAMI BÜYÜKTÜ

Can Bartu'ya ilişkin videolu bir sunumun ardından bir konuşma yapan Güler Bartu, "Turnuva haberini ilk duyduğumda çok duygulanıp gururlandım. Fenerbahçe'nin Can Bartu için anlamı çok büyüktü. Çocukluğu, gençliği, sporculuğunun büyük kısmı sarı-lacivertliler içinde geçti, nice şampiyonluklar, nice başarılar yaşadı. Son gününe kadar da büyük bir tutkuyla Fenerbahçe sevgisini yaşamaya devam etti. Kulübümüz de ondan ilgisini hiç esirgemedi." dedi.

OĞUZ ÇETİN: ABİMİN ADI CAN, BİRİCİK OĞLUMUN ADI BARTU

Oğuz Çetin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol gelişim direktörü olarak bu sahnelere, bu organizasyonlara şahit olmanın son derece keyifli olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Fenerbahçe camiasına, Ali Koç Başkanımıza, bu tarz etkinliklere destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Böylesine önemli etkinliklere de imza atan altyapıdan sorumlu Tahir Karapınar hocama da çok teşekkür ediyorum. Hem yurt içi hem yurt dışından çok değerli kulüpler burada. Özellikle 11 yaş, bu kadar küçük yaş çocuklarının birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri var. Kültür alışverişini bu şekilde geliştiriyorlar. Kişisel gelişimleri bu şekilde oluyor. O açıdan tebrik ediyorum. Günün anlamı açısından da Can Bartu'yu anıyoruz. 'Can Bartu' deyince de çok özel hikayeler aklıma geliyor. Abimin adı Can, biricik oğlumun adı Bartu, Fenerbahçe'de her şeyi yaşadık, Fenerbahçeliyiz."

GÜN BOYU 40 MAÇ

Fenerbahçe-Atletico Madrid maçıyla başlayan turnuvada, gün içinde takımlar 20'şer dakikalık devreler halinde 40 dakika sürecek 40 maç yapacak.

Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası'nda mücadele edecek takımlar şunlar:

İnter (İtalya), Juventus (İtalya), CSKA Sofia (Bulgaristan), Neftçi Bakü PFK (Azerbaycan), Atletico Madrid (İspanya), Villarreal (İspanya), Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu, Göztepe, Altay, Manisa Futbol Kulübü, Adana Demirspor, İstanbul Başakşehir, Gölcük Karadeniz Spor Kulübü.

Bu arada Fenerbahçe Futbol Akademi, proje kapsamında daha önce 10 Yaş Altı Semih Şentürk Turnuvası ile 11 Yaş Altı Cumhuriyet Turnuvası'nda amatör kulüpleri ağırlamıştı.