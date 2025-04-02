Fenerbahçe - Galatasaray 0 - 2

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Galatasaray 0 - 2

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmada ilk düdük çaldı

7.dakikada Sara'nın şutunda Skriniar kritik bir müdahale ile topu kornere yolladı.

10.dakikada Barış Alper'den seken topa Osimhen sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

13.dakikada Osimhen'in indirdiği topta Barış Alper uygun pozisyonda vuramadı.

26.dakikada Kaan Ayhan'ın şutunda Kostic'in eline değen topta VAR uyarısıyla penaltı kararı verildi.

27.dakikada Osimhen topu ağlara yolladı 2-0

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Fenerbahçe - Galatasaray 0 - 2
Fenerbahçe - Galatasaray 0 - 2