Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Türkiye futbolunun en büyük rekabeti sahneleniyor. Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan derbiyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE-GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve derbiye Fenerbahçe başladı.

İKİ TAKIM DA DERBİYE KONTROLLÜ BAŞLADI

10' İki takım da derbiye risk almadan kontrollü bir oyunla başladı.