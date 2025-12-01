Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Türkiye futbolunun en büyük rekabeti sahneleniyor. Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan derbiyi hakem Yasin Kol yönetiyor.
FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen
FENERBAHÇE-GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve derbiye Fenerbahçe başladı.
İKİ TAKIM DA DERBİYE KONTROLLÜ BAŞLADI
10' İki takım da derbiye risk almadan kontrollü bir oyunla başladı.