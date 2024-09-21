Fenerbahçe-Galatasaray derbisi iki hocanın taktik savaşına sahne olacak

Süper Lig’in 6. haftasında dev bir derbi oynanacak. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için tüm Türkiye nefesini tuttu. Saat 20.00’da başlayacak dev maç öncesi iki takım da tüm hazırlıkların tamamladı.

Merakla beklenen mücadele aynı zamanda Jose Mourinho ve Okan Buruk’un taktik savaşına sahne olacak. Dev mücadelede özellikle Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’deki ilk derbi maçı olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Ev sahibi Fenerbahçe’de Terknik Direktör Jose Mourinho, maçı bir satranç mücadelesi gibi görüyor. Portekizli teknik adam oyuncularının orta sahada baskılı oynayarak özellikle Sara’nın geçiş oyunlarındaki etkisini kırmak istiyor.

Kariyerinde çok sayıda büyük maça çıkan deneyimli teknik adam, hafta boyunca oyuncuları ile sürekli konuşarak rakibinin eksiklerini anlattı. Mourinho ayrıca sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Osimhen konusunda uyarılar yaparak sürekli markaja alınmasını istedi.

Saha içinde lider olarak Tadic’i belirleyen Moruinho’nun en büyük kozlarından biri de Saint Maximin olacak. Sarı lacivertlilerde forvette ise Dzeko görev yapacak.

OKAN BURUK OYUNCULARININ SABIRLI OLMASINI İSTEDİ

Öte yandan Galatasaray cephesinde ise Teknik Direktör Okan Buruk, derbiyi kazanmanın anahtarı olarak ‘Sabırlı olmayı’ gösterdi. Oyuncularının gerginlikten uzak durmalarını isteyen Buruk, kontrollü bir maç oynamayı planlıyor. Buruk ayrıca oyuncularının gereksiz tahriklere kapılmamaları gerektiğinin altını çizdi. Kazanan kadroyu bozmak istemeyen Okan Buruk, orta sahanın merkezinde Torreira – Sara ikilisine yer verecek. Sarı kırmızılılarda forvet hattında ise Osimhen görev alacak.