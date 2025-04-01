Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi söz düellosu başladı: Acun Ilıcalı’ya sert sözler

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk edeceği çeyrek final mücadelesi öncesi söz düellosunu başlatacak açıklama geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’ya sert sözlerle yüklendi.

Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe derbisinin favorisi Galatasaray'dır. Oyuncularımız hırslı. Bu maçın önemini biliyorlar. Her iki kupa için terimizi son saniyeye kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz.

Rakip takımın Galatasaraylı algısı yaptığı biri Cihan Aydın. Bir kız çocuğu üzerinden bu algı yapıldı. Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş, Hatay ve Kasımpaşa'da 2 kere berabere kaldığımız bir hakem. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bu bir tesadüf mü yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

O gün Galatasaray'ın bir iç saha avantajı vardı. Oluşturacakları baskıyla, atmosferle ortadan kaldırmaya yönelikti. Aynı atmosferin orada yaratılmaması için en büyük çağrıları olmadı. Ben duymadım.

O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı.

Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için baskının, hakem üzerine yönelik söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cihan Aydın genç bir hakem, baskıları kaldırabileceği konusunda soru işaretlerimiz var."