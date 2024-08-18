Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gelecek olan yasağı açıkladı

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalarak puanı bölüştü.

Ev sahibi ekibin gollerini 68. Dakikada Koray Günter ve 90+5’te Cardoso kaydetti. Fenerbahçe’nin gollerini ise 45+3’te Edin Dzeko (P) ve 45+7’de En-Nesyri attı.

Kıran kırana geçen mücadelenin ikinci yarısında yaşanan olaylar ise gündeme bomba gibi düştü.

ALİ KOÇ'A SALDIRDILAR

Tribüne bazı taraftarların alınmadığı gerekçesiyle sahaya inip deplasman tribününe giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a pek çok yabancı madde atılırken saha kenarından bir kişi de yanına gelerek Ali Koç’u yere düşürdü.

Yaşanan olay sonrası saldırgan şahıs göz altına alınırken Ali Koç polis koruması eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Olayın yankılarının hala sürdüğü sırada yorumcu Sinan Engin’den flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY TARAFTARI ALINMAYACAK

Yaşananları değerlendiren Sinan Engin bu olaydan sonra 6. Haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların alınmayacağını iddia etti.

Sinan Engin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"6.haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarı olmayacak. Rams Park'a da Fenerbahçe taraftarı alınmaz. Boşuna emniyet güçlerini zahmete sokmaya gerek yok. Bu işlerin önlemi alınmazsa, önüne geçilmezse daha farklı durumlar da yaşanır."