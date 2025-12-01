Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Türkiye futbolunun en büyük rekabeti sahneleniyor. Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak derbi öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

OKAN BURUK DAVINSON'U SAĞ BEKE ÇEKTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımdaki eksikler nedeniyle sağ bekte Davinson Sanchez'i görevlendirdi. Stoper ikilisinde ise Abdülkerim Bardakçı'ya Lemina eşlik edecek.

ALİ KOÇ DERBİYİ İZLEMEK İÇİN KADIKÖY'E GELDİ

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç derbiyi izlemek için Kadıköy'e geldi. Ali Koç maçı Chobani Stadyumu'nda locasından izleyecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE LİDERLİK HESABI YAPIYOR

Ev sahibi Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa maçları dahil oynadığı son 11 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, son 5 maçından da galibiyetle ayrıldı.

31 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Kadıköy’de kazanması halinde haftayı lider tamamlayacak.

GALATASARAY ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

Lider Galatasaray, 32 puanla Kadıköy’e geliyor. Okan Buruk’un öğrencileri, Fenerbahçe’nin bir puan üstünde bulunuyor ve derbiden lider dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray bu sezon ligde en iyi averaja sahip takım konumunda (28 gol atıp 8 gol yedi).

Ayrıca son 8 resmi derbinin sadece birini kaybederek avantajlı görüntü çiziyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİ

İki dev, Süper Lig tarihinde 137’nci kez karşılaşacak.

Galibiyetlerde Fenerbahçe’nin 53-38 üstünlüğü bulunuyor (45 beraberlik).

Galatasaray’ın lig tarihinde en çok yenildiği (53) ve en fazla gol yediği (164) takım Fenerbahçe.

Rekabet, Süper Lig tarihinin en fazla kırmızı kart görülen eşleşmesi (toplam 58 kırmızı kart).

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a karşı son sekiz lig maçında yalnızca bir galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray ise son altı Kadıköy ziyaretinde dört kez kazanarak dikkat çekici bir seri yakaladı.

OPTA’DAN DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN VERİLER

-Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti lig tarihinin en fazla kırmızı kart çıkan eşleşmesi (58).

-Galatasaray son 6 Kadıköy deplasmanının 4’ünü kazandı.

-Fenerbahçe, Tedesco dönemi itibarıyla ligde en fazla puan toplayan takım (24).

-Bu sezon geriye düştüğü maçlarda en fazla puan çıkaran iki takım yine Fenerbahçe ve Galatasaray (7’şer puan).

-Kerem Aktürkoğlu, derbide gol atarsa iki takım formasıyla derbi golü atan 4. futbolcu olacak.

-Fenerbahçe’de Oosterwolde kart görürse Başakşehir maçında cezalı.