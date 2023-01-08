Derbide son durum

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son bölümüne girilirken Galatasaray, Oliviera ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-0 önde sürdürüyor.
İrfan Can Kahveci 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son bölümüne girilirken Galatasaray, Oliviera ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-0 önde sürdürüyor.
İrfan Can Kahveci 86. dakikada kırmızı kart gördü.
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