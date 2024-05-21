Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yaşananları yayınladı. Neler olmuş neler

Süper Lig'in 37. haftasına Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. RAMS Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Sarı-Lacivertli ekip, rakibinin şampiyonluk planlarını bozmuştu.

Karşılaşma sonrası stada gelen Başkan Ali Koç ve beraberindekiler, statta Galatasaraylı yöneticiler ve görevlilerle tartışmış, gergin anlar yaşanmıştı. Fenerbahçe Kulübü; Galatasaray maçının hikayesini kulübün YouTube hesabından yayınladı. Kamp günü, maç öncesi ve devre arasında konuşulanların yanı sıra galibiyetin ardından yaşanan sevinç de kameralara yansıdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk olarak kampta, "Yarın orada alacağımız 3 puan tarih boyunca, yaşadıkları sürece o 3 puanın acısını üzerinden atamayacaklar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü..." yorumunu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir" ifadesini kullandı.

İsmail Kartal'ın maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma ise şöyle: "Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın! Buraya bunu herkese göstermeye geldik. Sözün bittiği yerdeyiz, son sözü siz söyleyeceksiniz."

İlk yarı golsüz sona erdi ve Djiku'nun atılmasıyla Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İsmail Kartal devre arasında ise şunları söyledi: "1 kişi eksiğiz. Oyundan atılan arkadaşınız için de oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Onları 10 kişi bile yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceğiz."

Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli ekipte büyük sevinç yaşanıyordu. İsmail Kartal, "Herkese bu takımın ne kadar büyük olduğunu gösterdiniz. Bütün ittifakları ve oyunları bozduk. Tarihi bir ve bu gece tarih yazdınız" ifadesini kullanırken, Başkan Ali Koç da tek tek herkese sarılıp, "Sizinle gurur duyuyorum. Aferin size! Onların partilerini iptal ettiniz." yorumunu yaptı.