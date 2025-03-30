Fenerbahçe, Galatasaray derbisine çalışıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden idmanın, pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcuların, yenilenme ile aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi. Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.