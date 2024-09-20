Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kaldı. Taraftarlara saniyeler yetti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan iki takım, galibiyet için sahada ter dökecek. Stada giderek takımlarına destek olmak isteyen taraftarlar ise genel satışa sunulan biletleri saniyeler içerisinde tüketti.

EN YÜKSEK BİLET FİYATI 23 BİN TL

Satışlar internet üzerinden yapılırken en düşük bilet fiyatı bin 500 TL olurken en yüksek bilet fiyatı ise 23 bin TL'ye kadar ulaştı.

Kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Şükrü Saracoğlu Stadyumu dev derbide kapalı gişe olacak. Stadyum kapasitesinin tamamı dolmasına rağmen sosyal medya platformlarında binlerce kişi bilet alamadığını belirtti.

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SADECE 4 SANİYEDE TÜKENDİ

20 Eylül cuma günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe- Galatasaray derbi biletleri genel satışa sunuldu ve edinilen bilgiye göre 4.1 saniyede tükendi.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL