Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem gelir mi? TFF’den ilk açıklama geldi

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem gelir mi? TFF’den ilk açıklama geldi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın eşleşmesi sonrası yabancı hakem tartışması yeniden başladı. Derbide yabancı hakem olup olmayacağı konusunda TFF’den ilk açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz." dedi.

Mecnun Otyakmaz "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"KUPADAKİ DERBİYE YERLİ İSTERİM"

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim." ifadelerini kullandı.

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