Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları sızdı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun X‘ten aktardığına göre kurul, Buruk’un saldırı öncesindeki hareket ve söylemleri ‘tahrik’ kabul etti ve Mourinho’nun cezasında indirime gitiği belirtildi.
MOURİNHO'YA 3 MAÇ CEZA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Mourinho’ya hareketi nedeniyle üç maç ceza verdi. Mourinho yarınki Trabzonspor maçında takımının başında olacak.
CEZALAR BELLİ OLDU
Diğer cezalarsa şu şekilde oldu;
Fred: 3 maç
Mert Hakan Yandaş: 1 maç
Barış Alper Yılmaz: 1 maç
Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Foti: 4 maç
Sandro Zufic: 4 maç
Disipline ‘tedbirli’ sevk edilen Fred dört maçtan az ceza aldığı için kural gereği cezasını önümüzdeki yıl Türkiye Kupası maçlarında ya da transfer olduğu ülkede çekecek.