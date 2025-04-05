Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları sızdı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun X‘ten aktardığına göre kurul, Buruk’un saldırı öncesindeki hareket ve söylemleri ‘tahrik’ kabul etti ve Mourinho’nun cezasında indirime gitiği belirtildi.

MOURİNHO'YA 3 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Mourinho’ya hareketi nedeniyle üç maç ceza verdi. Mourinho yarınki Trabzonspor maçında takımının başında olacak.

CEZALAR BELLİ OLDU

Diğer cezalarsa şu şekilde oldu;

Fred: 3 maç

Mert Hakan Yandaş: 1 maç

Barış Alper Yılmaz: 1 maç

Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Foti: 4 maç

Sandro Zufic: 4 maç

Disipline ‘tedbirli’ sevk edilen Fred dört maçtan az ceza aldığı için kural gereği cezasını önümüzdeki yıl Türkiye Kupası maçlarında ya da transfer olduğu ülkede çekecek.