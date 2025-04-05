Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları sızdı

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları sızdı

Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları açıklandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun X‘ten aktardığına göre kurul, Buruk’un saldırı öncesindeki hareket ve söylemleri ‘tahrik’ kabul etti ve Mourinho’nun cezasında indirime gitiği belirtildi.

MOURİNHO'YA 3 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Mourinho’ya hareketi nedeniyle üç maç ceza verdi. Mourinho yarınki Trabzonspor maçında takımının başında olacak.

CEZALAR BELLİ OLDU

Diğer cezalarsa şu şekilde oldu;

Fred: 3 maç
Mert Hakan Yandaş: 1 maç
Barış Alper Yılmaz: 1 maç
Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Foti: 4 maç
Sandro Zufic: 4 maç

Disipline ‘tedbirli’ sevk edilen Fred dört maçtan az ceza aldığı için kural gereği cezasını önümüzdeki yıl Türkiye Kupası maçlarında ya da transfer olduğu ülkede çekecek.

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