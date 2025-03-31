Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 1 Mart Salı günü oynanacak tek maçla başlayacak. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı final için karşılaşacak.
Çeyrek final maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
MHK'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.
TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
1 MART SALI
Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün
2 MART ÇARŞAMBA
Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük
Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın
Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan