Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Kritik mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 1 Mart Salı günü oynanacak tek maçla başlayacak. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı final için karşılaşacak.

Çeyrek final maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.

TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

1 MART SALI

Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün

2 MART ÇARŞAMBA

Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın

Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan

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