Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının fikstürü açıklandı. Merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 2 Nisan Çarşamba saat 20.30’da başlayacak.

Çeyrek final maçlarının açılışı 1 Nisan Çarşamba günü olacak. Konyaspor’un İskenderunspor’u konuk edeceği maç saat 20.30’da başlayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile aynı gün oynanacak Trabzonspor-Bodrum FK ise saat 17.45’te başlayacak.

Çeyrek finallerin son maçında ise Beşiktaş, Göztepe’yi ağırlayacak. Kritik mücadele 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

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