Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının fikstürü açıklandı. Merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 2 Nisan Çarşamba saat 20.30’da başlayacak.
Çeyrek final maçlarının açılışı 1 Nisan Çarşamba günü olacak. Konyaspor’un İskenderunspor’u konuk edeceği maç saat 20.30’da başlayacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile aynı gün oynanacak Trabzonspor-Bodrum FK ise saat 17.45’te başlayacak.
Çeyrek finallerin son maçında ise Beşiktaş, Göztepe’yi ağırlayacak. Kritik mücadele 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.