Fenerbahçe - Galatasaray iki takımın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat 20:45'te oynanacak. Derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Livakovic), Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski (Fred), Kostic, İrfan Can Kahveci (Talisca), En-Nesyri, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.