Fenerbahçe - Galatasaray iki takımın muhtemel 11'leri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Galatasaray iki takımın muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat 20:45'te oynanacak. Derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Livakovic), Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski (Fred), Kostic, İrfan Can Kahveci (Talisca), En-Nesyri, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.

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