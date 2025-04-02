Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

KAZANAN BU GECE BELLİ OLACAK

Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da üstünlük sağlanmazsa yarı finale yükselecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Son Haberler
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri
Ünlü teknik direktör hakim karşısına çıktı
Ünlü teknik direktör hakim karşısına çıktı
Çikolata ambalajından cinayet aydınlatıldı! Film senaryosu değil gerçek
Çikolata ambalajından cinayet aydınlatıldı! Film senaryosu değil gerçek
Fenerbahçe, Ülker Stadı'na hareket etti
Fenerbahçe, Ülker Stadı'na hareket etti
CHP'ye düzenlenecek oyun ortaya çıktı Flaş iddia!
CHP'ye düzenlenecek oyun ortaya çıktı Flaş iddia!