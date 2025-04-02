Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
KAZANAN BU GECE BELLİ OLACAK
Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da üstünlük sağlanmazsa yarı finale yükselecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca, En-Nesyri
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen