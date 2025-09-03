Fenerbahçe-Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray MCT Technic erkek basketbol takımları Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) 18. Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Perşembe günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleye alınmayacak.
Dubai Basketball ile 8 Eylül günü olan maç da seyircisiz oynanacak.
İki mücadele de saat 18.00'de başlayacak.
Bilgilendirme | TÜBAD 18. Mehmet Baturalp Turnuvası kapsamında oynayacağımız Galatasaray MCT Technic ve Dubai Basketball maçları 18.00'de başlayacak olup seyircisiz oynanacaktır.#YellowLegacy pic.twitter.com/f8D3ppAOFB— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 2, 2025