Fenerbahçe-Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray MCT Technic erkek basketbol takımları Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) 18. Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Perşembe günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleye alınmayacak.

Dubai Basketball ile 8 Eylül günü olan maç da seyircisiz oynanacak.

İki mücadele de saat 18.00'de başlayacak.