Fenerbahçe-Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada karşı karşıya geleceği mücadeleye seyirci alınmayacağı açıklandı.

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray MCT Technic erkek basketbol takımları Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) 18. Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Perşembe günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleye alınmayacak.

Dubai Basketball ile 8 Eylül günü olan maç da seyircisiz oynanacak.

İki mücadele de saat 18.00'de başlayacak.

