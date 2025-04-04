Fenerbahçe - Galatasaray maçının cezaları neler olacak?

Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından PFDK tarafından sevk edilen maddelerine göre muhtemel cezalar şu şekilde açıklanabilir.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho (5-10 maç)

Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz (5-10 maç)

Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş (5-10 maç)

Galatasaray futbolcusu Kerem Demirbay (5-10 maç)

Fenerbahçe futbolcusu Fred (3-7 maç)

4 maç ve üstü cezalar hem ligde hem kupada çekilir. 4 maç altı cezalar sadece kupada ya da sadece ligde çekilir.

PDFK KARARLARINA GÖRE SEVK NEDENLERİ

Jose Mourinho (Saldırı)

Fred (Hakaret)

Mario Branco (Talimatlara aykırı hareket)

Mert Hakan Yandaş (Saldırı)

Sandro Zufic (Sportmenliğe aykırı hareket)

Salvatore Foti (Hakaret)

Barış Alper Yılmaz (Saldırı)

Kerem Demirbay (Saldırı)