Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti yarın potaya taşınıyor

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, yarın Şanlıurfa'da başlayacak. Dörtlü Final sistemiyle yapılacak organizasyon, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.



Kupada yarın Mersinspor ile Beşiktaş Fibabanka saat 18.00'de, Fenerbahçe Beko ile de Galatasaray saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların galipleri, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da finalde mücadele edecek.



BEŞİKTAŞ, ANADOLU EFES’İ ELEDİ



Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, ING Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.



Mersinspor, ilk kez mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda önemli bir başarıya imza atarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Mersin temsilcisi, TOFAŞ'ı 101-95 yenerek kupanın dışına itti.



Mersinspor'un rakibi Beşiktaş Fibabanka ise favorilerden Anadolu Efes'i ligdeki müsabakadan sonra kupada da mağlup ederek Şanlıurfa biletini aldı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 85-80 galip ayrıldı.



ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, bir derbiye sahne olacak. Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi farklı bir sonuçla geçen Fenerbahçe Beko, Şanlıurfa biletini aldı. Galatasaray ise İzmir'de oynanan maçta Karşıyaka'yı 97-88 yenerek Dörtlü Final'e kaldı ve derbide Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.