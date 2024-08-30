Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş UEFA'dan ne kadar kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde bir ilk yaşandı ve İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda mücadele etme hakkı kazandı.

Bu durum, üç büyüklerin turnuvadan ne kadar gelir elde edeceği sorusunu gündeme getirdi.

Temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak 4.31 milyon euroyu garantiledi.

UEFA'nın ayırdığı 198 milyon euro, 36 takıma belirli bir formülle dağıtılacak.

Bu formüle göre, pasta 666 eşit hisseye bölünecek ve UEFA puanına göre takımlar hisselerini alacak.

Bir hisse 297.3 bin euroya denk geliyor. Fenerbahçe 21, Galatasaray 17 ve Beşiktaş 4 hisseye sahip olacak.

Bu durumda, Fenerbahçe 6.243 milyon euro, Galatasaray 5.054 milyon euro ve Beşiktaş 1.189 milyon euro kazanacak.

Toplamda;

Fenerbahçe 10.557 milyon euro

Galatasaray 9.364 milyon euro

Beşiktaş 5.499 milyon euro'yu kasasına koymuş olacak.

Turnuvanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek başarıya göre ise;

galibiyet için 450 bin euro,

beraberlik için 150 bin euro,

son 16 turuna kalma için 1.75 milyon euro,

çeyrek finale kalma için 2.5 milyon euro,

yarı finale kalma için 4.2 milyon euro,

finale yükselme için 7 milyon euro

şampiyonluk için 6 milyon euro ek gelir elde edilecek.