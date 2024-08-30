Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA'daki rakipleri belli oldu

Monaco'daki kura çekimi Grimaldi Forum'da yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:

Slavia Prag (Deplasman)

Manchester United

Lyon,

AZ Alkmaar(Deplasman)

Union

Midtjylland (Deplasman)

Athletic Bilbao

Twente (Deplasman)

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ:

Tottenham

Ajax (Deplasman)

Paok (Deplasman)

AZ Alkmaar(Deplasman)

Malmö

Elfsborg

Dinamo Kiev

RFS (Deplasman)

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ:

Eintracht Frankurft

Ajax (Deplasman)

Maccabi Tel Aviv

Lyon (Deplasman)

Malmö

Bodo Glimt (Deplasman)

Athletic Bilbao

Twente (Deplasman)

İŞTE TORBALAR:

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba: Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba: Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba: Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg.

İŞTE YENİ FORMAT:

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçildi. Bu yeni sistemde, takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Lig aşamasında, her takım 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.

Toplamda 36 takımın katıldığı kurada, her takım her torbadan 2 rakip çekti.

Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turuna çıkacak diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonucunda belirlenecek.

Maç Takvimi:

• 1. maçlar: 25-26 Eylül

• 2. maçlar: 3 Ekim

• 3. maçlar: 24 Ekim

• 4. maçlar: 7 Kasım

• 5. maçlar: 28 Kasım

• 6. maçlar: 12 Aralık

• 7. maçlar: 23 Ocak 2025

• 8. maçlar: 30 Ocak 2025

• Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

• Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

• Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

• Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

• Final: 21 Mayıs 2025, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.