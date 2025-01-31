Fenerbahçe Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, ara transferde Galatasaray’a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı’yı transfer etmek için görüşmelere başladı. 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’a transferi iki kulüp arasındaki ödeme anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleşmemişti.

Son olarak kadrosuna Galatasaray’ın görüştüğü Milan Skriniar’ı katan Fenerbahçe, sol bek transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı’yı gündemine aldı. Sarı lacivertliler 24 yaşındaki oyuncuyu transfer ederek Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmayı amaçlıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Fenerbahçe’nin transferi hızlı bir şekilde bitirmek için bonservisi peşin ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki görüşmeler bonservisin ödeme planı nedeniyle kesilmişti. Sarı kırmızılılar 5 milyon euroluk bonservisi peşin ödemek isterken bordo mavililer ise parayı peşin istemişti.

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Öte yandan Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği ve Trabzonspor’un listesinde yer alan Cengiz Ünder’i takasta kullanabileceği belirtiliyor.

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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