Fenerbahçe Galatasaray'a hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Galatasaray'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Ülker Stadyumu'nda yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

ÇAĞLAR VE DJIKU ANTRENMANDA YER ALDI

Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ise bugün yapılan idmanla birlikte saha çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Son Haberler
Mertens'in penaltısı pahalıya patladı!
Mertens'in penaltısı pahalıya patladı!
Müşteri bulamayan esnaf karın tadını çıkardı
Müşteri bulamayan esnaf karın tadını çıkardı
Fenerbahçe Galatasaray'a hazırlanıyor
Fenerbahçe Galatasaray'a hazırlanıyor
Bir vekil daha AKP’ye geçiyor! Gelecek Partisi’nden iktidara ağır açıklama
Bir vekil daha AKP’ye geçiyor! Gelecek Partisi’nden iktidara ağır açıklama
Kayserispor yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi
Kayserispor yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi