Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı deplasmanda üstün

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı deplasmanda üstün

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı deplasmandaki üstünlüğü dev derbi öncesi dikkat ediyor. Sarı lacivertliler son 10 yılda deplasmanda 3 defa kazanırken 2 defa ise Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın sahasında son 10 maçta galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu, 5 maç da berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, şampiyonluk yarışında taraflar için önemli bir viraj olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde son 10 maçta oynanan derbilerde ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu. 5 mücadele de berabere sona erdi.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon kazandığı RAMS Park'ta yeniden galibiyet hedefliyor. Kanarya, ezeli rakibine konuk olduğu son 3 maçta ise 2 galibiyet elde etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Aslantepe'de oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

19.05.2024: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
04.06.2023: Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
21.11.2021: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
27.09.2020: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
28.09.2019: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
02.11.2018: Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
22.10.2017: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
23.04.2017: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
13.04.2016: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
18.10.2014: Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

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