Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı harekete geçti. Konu: Karaborsa bilet iddiaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Galatasaray’a karaborsa bilet iddiaları ve yasa dışı bahis sitesi reklamı üzerinden yüklenen Koç, karaborsa bilet iddialarının üzerine gideceklerini söyledi. Koç, “Bildiklerimizi anlattık. Hatta bir adım öteye giderek 'bizi de inceleyin' dedik” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Koç’un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Karaborsa bilet konusu gerçektir. Hiç lamı cimi yok. Bu konuyu yetkili makamlara taşıdık. Bir yetkili, 'Bu konu sizi neden ilgilendiriyor?' dedi. Neden ilgilendirdiğini anlattığımız zaman da bize hak verdi. Fenerbahçeliler uyanın, yoksa bunun da üstünü kapatacaklar. Biz bunun üstüne gideceğiz. Bakanlık soruşturmayı başlattı. Bildiklerimizi anlattık. Hatta bir adım öteye giderek 'bizi de inceleyin' dedik. Şimdi devletimiz, devletliğini mi gösterecek yoksa bunun üstünü kapatacak mı göreceğiz. Bahsedilen rakam 56 milyon euro."

İLLEGAL BAHİS REKLAMI

"İllegal bahis konusu... Bu konu sosyolojik bir olaydır. Hepimiz buna sorumluluk alarak yaklaşmalıyız. Söz konusu oluşum tamamen illegal. Ne yurtdışında ne de ülkemizde resmiyetleri yok. Soruyorum karşı takımın başkanına, yahu Google'da hiç mi araştırma yapmadınız? 2 ay önce kurulmuş bir site, 14 milyon euro nasıl sponsorluk verir diye hiç mi aklınıza gelmedi? Başkanı ayrı, başkanvekili ayrı bir şey diyor. Her şey ortada. İllegal bahisi özendirmek büyük bir suç. 119 yıllık formanın üzerine tamamen illegal bir sponsorun yazılması onlara nasip oldu."

AÇIKLANAN TRANSFER MALİYETLERİ

"Futbolcu sözleşmeleri... Bir futbolcu için biz masadan 7.5 milyon euro teklif edip kalkıyoruz. Başka bir kulüp KAP'a 4.3 milyon euroya anlaştığını bildiriyor. Arada büyük fark var. Yöneticileri çıkıp menajerlik hariç 7-8 milyon euro diyor. Bunun soruşturulması lazım. Bunun gibi 5-6 futbolcu var. Hepsi çıkacak. Hiç kimse harekete geçmiyor.

Bunlar nasıl fonlanıyor? Ya aradaki farklar karaborsa işiyle ödeniyorsa? Bankalar Birliği anlaşmamız var. Her kuruş yarı yarıya. Sistemin dışında kazanılan bir para bu. Harcama limitleri var daha da önemlisi. Biz harcama limitine sokmak için hocayı kadroyu, binbir hesap kitap yapıyoruz. 4.350, 7-8 diyor. 3 milyon fark var, vergisiyle 4.5 fark bir futbolcuda. E bu girmiyor harcama limitine.

Harcama limitlerini bir şekilde manipüle ediyorsun, vergi kaçırıyorsun, banka yapılanmasını bypass ediyorsun. E beyefendi diyor 'Sizi niye ilgilendiriyor'. Bizi bu yüzden ilgilendiriyor."