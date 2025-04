Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etseydi olay paylaşım gelecekti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kadıköy'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti.

"THE JUMPING ONE" PAYLAŞIMI GELECEKTİ

Kendi evinde Galatasaray'ı mağlup ederek yarı finale çıkmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe eğer kazansaydı sosyal medya üzerinden olay bir paylaşım yapacaktı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın Jose Mourinho için yaptığı "Crying One" paylaşımına karşılık Okan Buruk'un zıpladığı fotoğrafla "The Jumping One" paylaşımı yapacaktı.

Ancak sarı kırmızılı ekip ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek bu paylaşımın gerçekleşmesine izin vermedi.