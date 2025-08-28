Fenerbahçe Galatasaray'ın gündeminde olan kaleci için harekete geçti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'ın yerine 1. kaleci arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme son derece sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da ilgilendiği Yann Sommer için temas kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya listeyi bildirmeden önce transferi tamamlamak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin listesinin başında Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin bulunuyor. Fenerbahçe, Lunin için temaslarına devam ederken, Inter'in kalecisi Yann Sommer'i de takibe aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Sommer için teklif hazırlığı yaptığı belirtildi.

İtalyan ekibi Inter, Manchester United forması giyen eski kalecisi Andre Onana'yı tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. Kamerunlu kalecinin geri dönmesi durumunda Sommer ile yollar ayrılacak.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Yann Sommer'in, Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

