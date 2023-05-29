Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Kritik Antalyaspor virajında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler maçı kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Kritik Antalyaspor virajında

Editör: Barış Atakan

Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşılırken düğüm çözülüyor.

Sarı-lacivertliler, yarın Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.

Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

KART SINIRINDA 5 OYUNCU
Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique kart sınırında bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde olamayacak.

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