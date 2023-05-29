Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Kritik Antalyaspor virajında

Editör: Barış Atakan
Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşılırken düğüm çözülüyor.
Sarı-lacivertliler, yarın Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
KART SINIRINDA 5 OYUNCU
Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique kart sınırında bulunuyor.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde olamayacak.